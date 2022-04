Karim Benzema : "Ce genre de match, ça se joue au mental", affirme l'attaquant après Manchester City-Real Madrid

Il a encore été décisif. Il est quasiment inarrêtable cette saison. Karim Benzema, capitaine et leader absolu du Real Madrid a encore fait parler son talent, mardi 26 avril, en s'offrant un doublé face à Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions. Malgré la défaite (4-3), les Madrilènes peuvent souffler car l'addition aurait pu être plus salée face à des Cityzens époustouflants mais maladroits. Côté espagnol, l'efficacité a de nouveau parlé avec, en figure de proue, l'international français.

Si le Real a été dominé, la seule étoile qui a brillé a encore été Karim Benzema. "C'était un match de Ligue des champions, une belle demi-finale contre une belle équipe de Manchester City", a d'abord glissé l'ancien Lyonnais au micro de Canal+ après 90 minutes d'une intensité rare. "Il y a eu une grosse entrée de match pour eux (2-0 après dix minutes, ndlr) mais on n’a rien lâché. Après, on a commencé à jouer et on est revenu au score. Il y a des moments où il faut savoir faire le dos rond, surtout contre City qui est une grosse équipe. On a continué notre travail et au final on a réussi à marquer trois buts."

Le Ballon d'or ? Pas la priorité

Et parmi ces trois buts, deux sont à mettre au crédit de l'attaquant Merengue, qui porte son compteur à quatorze dans la compétition, et dépasse par la même occasion Robert Lewandowski (13). "Franchement, je pense surtout à gagner la Liga et essayer de gagner la Ligue des champions, ce qui vient après on verra", a sobrement répondu Benzema, lorsqu'il lui a été demandé d'évoquer un possible Ballon d'or. Et s'il fallait faire un choix entre un trophée individuel et collectif ? "Liga et Champions League, direct !", a-t-il tranché.

Car l'aspect qui caractérise aussi le Tricolore, c'est le collectif. Et dans la soirée mancunienne, il s'est une nouvelle fois mué en leadeur, haranguant les siens à plusieurs reprises au cours du match. "J’essaye de leur mettre un peu plus de confiance. Dans ce genre de match, en demi-finale de Ligue des champions, tout le monde est au même niveau et après ça se joue au mental", a analysé l'expérimenté français aux neuf buts sur ses quatre derniers matchs de Ligue des champions. Et le Real compte encore sur lui pour accéder à une nouvelle finale de Ligue des champions, ce serait la cinquième pour Benzema.