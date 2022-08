Football : sacré joueur UEFA de l'année, Karim Benzema pose une option sur le Ballon d'or

Une première couronne avant la reconnaissance suprême ? Karim Benzema a reçu à Istanbul, jeudi 25 août, le titre de meilleur joueur UEFA de l'année. Le n°9 du Real Madrid a été préféré à son partenaire Thibaut Courtois et au Belge de Manchester City, Kevin de Bruyne. Vainqueur du Championnat d'Espagne et de la Ligue des champions, auteur de 44 buts en 46 matchs avec le Real et lauréat en sélection de la modeste Ligue des nations avec les Bleus, Benzema a réalisé une saison pleine.

The 2021/22 UEFA Men's Player of the Year is… KARIM BENZEMA!



15 #UCL goals – including 10 in the knockouts – as well as 27 in the Spanish Liga!



Add a #NationsLeague triumph with France and it was an unforgettable campaign!



Congratulations, Karim!#UEFAawards pic.twitter.com/4tMZcunNRE