Coupe du Roi : un triplé de Karim Benzema dans le Clasico propulse le Real Madrid en finale

Le Français a inscrit un triplé face à Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi, mercredi, et a permis à son équipe de rejoindre la finale de la compétition.

Époustouflant Karim Benzema. Grâce à trois buts et une passe décisive du Français, le Real Madrid, battu 1-0 à l'aller, a renversé la situation et s'est imposé 4-0 au Camp Nou mercredi 5 avril contre le FC Barcelone pour rejoindre Osasuna en finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Les Merengues ont débloqué leur compteur juste avant la pause, sur un contre éclair mené par Vinicius et Benzema (45e+1), puis le Ballon d'Or 2022 a propulsé son équipe vers la finale en plaçant un ballon parfait à la base du poteau gauche de Marc-André ter Stegen (50e) et en transformant un pénalty provoqué par Vinicius (58e) au retour des vestiaires, avant de conclure son triplé à la 81e.

Un printemps de rêve pour l'avant-centre français, déjà auteur d'un triplé majestueux dimanche contre Valladolid en Liga, et d'un but important contre Liverpool pour confirmer la qualification des Merengues pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un nouveau récital pour l'attaquant du Real, qui totalise désormais 25 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Le Barça plie encore

A l'inverse, la désillusion est immense pour l'entraîneur du Barça, Xavi. Après trois clasicos remportés de rang, le Barça a plié chez lui, devant les 94 902 spectateurs du Camp Nou. Un cauchemar pour la défense blaugrana, qui n'a encaissé que neuf buts depuis le début de la saison en Liga, et qui en a pris quatre mercredi. Pour Ancelotti, la soirée est réussie : le technicien italien avait parié sur une composition très offensive, avec Rodrygo sur l'aile droite et Fede Valverde derrière lui, mais l'intensité déployée par ses joueurs lui a donné raison.

Lui qui avait promis, après la défaite en demi-finale aller au Bernabéu, que le Real allait gagner au moins un trophée cette saison, a désormais une autoroute : si le championnat semble perdu, la "Maison blanche" donne rendez-vous à Osasuna, tombeur de l'Athletic Bilbao (1-0, 1-1 a.p.), le 6 mai à Séville, pour une finale de Coupe qu'elle n'a plus gagnée depuis 2014. Ce sera un mois avant une autre finale potentielle: celle de la Ligue des champions, le 10 juin à Istanbul.