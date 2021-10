Barcelone-Real Madrid : des Merengues cliniques s'offrent un Clasico assez terne

Pour le premier Clasico depuis le départ de Lionel Messi, on annonçait le début d'une nouvelle ère. Le 247e choc entre les deux géants de Liga s'est ainsi traduit par une rencontre brouillonne, avec finalement peu d'occasions franches de part et d'autres. À ce petit jeu des cadors convalescents, le Real Madrid a visiblement une longueur d'avance sur le FC Barcelone. Plus précis, sereins et cliniques, les joueurs de la Maison Blanche ont imposé leur loi au Camp Nou, grâce à un but de l'une des rares recrues de l'été, David Alaba, et à un autre, tardif, de Lucas Vazquez. Agüero a réduit la marque à la fin du temps additionnel, mais il était déjà trop tard.