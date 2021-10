Affaire de la sextape : dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende requis contre Karim Benzema

"On parle de l'affaire Benzema mais ce n'est pas l'affaire Benzema, c'est l'affaire Zouaoui". Le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende contre Karim Benzema jeudi 21 octobre, lors du deuxième jour du procès qui se tient au tribunal correctionnel de Versailles. Karim Benzema, absent lors du procès pour des raisons professionnelles, encourt une peine maximale de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Contre les autres prévenus, le procureur a réclamé 4 ans de prison et 15 000 euros d'amende contre Mustapha Zouaoui, 18 mois de prison et 15 000 euros d'amende contre Axel Angot, 18 mois avec sursis et 5 000 euros d'amende contre Younes Houass, 2 ans de prison et 5 000 euros d'amende contre Karim Zenati.

Le procès a repris jeudi après une première journée où Mathieu Valbuena s'est longtemps exprimé sur les conséquences qu'avait eues cette tentative de chantage sur lui et sa carrière.