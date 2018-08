"Ici, nous n'acceptons pas les femmes" : un tract sexiste distribué dans le stade de la Lazio de Rome

Le tract a été distribué samedi, pendant le match opposant la Lazio à Naples, lors de la première journée du championnat d'Italie. "Nous invitons les femmes à s'installer au-delà du 10e rang", est-il écrit dans ce texte.

Des places interdites aux femmes dans un stade italien ? Un tract invitant les femmes à ne pas occuper les premiers rangs d'une tribune a été distribué dans le Stade olympique de Rome, samedi 18 août, lors de la défaite de la Lazio contre Naples (1-2) en championnat italien de football.

La Curva Nord représente pour nous un lieu sacré, un environnement avec un code non-écrit à respecter. Nous considérons depuis toujours les premières rangées comme une ligne de tranchée. Ici, nous n'acceptons pas les femmes, les épouses et les fiancées et nous les invitons à s'installer au-delà du 10e rang.tract distribué dans le stade de la Lazio"Mauvaise blague"

Interrogé sur le tract, le dirigeant de la fédération italienne Roberto Fabbricini a déploré une "mauvaise blague de l'été". "Quand on parle d'un stade, il doit s'agir d'un point de rencontre pour les familles, et créer des ghettos pour un groupe de personnes me semble très stupide", a-t-il affirmé.

L'origine du tract reste pour le moment assez floue. Le texte est signé "Executif Diabolik Pluto", alors que les communiqués des Ultras laziali (les Ultras de la Lazio) sont traditionnellement signés au nom d'un groupe, généralement celui des Irriducibili, le plus important du club romain.