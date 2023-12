Football : Hugo Lloris quitte Tottenham et s'engage officiellement au Los Angeles FC

Devenu indésirable à Londres, le gardien français a signé un contrat d'un an (plus deux années en option), afin de rejoindre la MLS.

Hugo Lloris va découvrir un nouveau championnat. Après la Ligue 1 et la Premier League, direction la Major League Soccer (MLS), en Amérique du Nord, où le gardien tricolore va porter le maillot du Los Angeles FC. Il s'est engagé, samedi 30 décembre, pour la saison 2024, avec une option pour deux années supplémentaires (2025 et 2026). À 37 ans, c'est certainement le dernier challenge de la carrière du recordman de sélections en équipe de France (145), dont il s'est mis en retrait après la Coupe du monde 2022.

"Hugo est sans aucun doute le gardien de but le plus performant de sa génération et un gagnant qui a fait ses preuves. Nous sommes très heureux qu'il ait choisi le LAFC pour la prochaine étape de son illustre carrière", a déclaré John Thorrington, coprésident et directeur général du LAFC, dans un communiqué. "Il apporte une expérience sans précédent en matière de leadership au plus haut niveau du football, ce qui, nous le savons, profitera grandement à notre club dans sa quête de nouveaux trophées."

En Californie, Hugo Lloris devrait retrouver le plaisir de fouler les terrains. Ce qu'il n'a plus fait depuis plus de huit mois, le 23 avril, et une première période cauchemardesque (5-0 à la pause, 6-1 au final) conclue par une blessure à la cuisse face à Newcastle. Depuis, l'ancien joueur de Nice et de l'Olympique lyonnais n'a même pas figuré à une seule reprise sur la feuille de match alors que son contrat devait prendre fin en juin prochain. Arrivé cet été, le nouvel entraîneur australien Ange Postecoglou préfère compter sur l'Italien Guglielmo Vicario (27 ans) et sa doublure Fraser Forster (35 ans).

Trois finales avec Tottenham, aucun trophée

En un peu plus de onze ans dans le club londonien, le Niçois n'aura pas remporté le moindre trophée collectif malgré une finale de Ligue des champions (défaite 2-0 contre Liverpool, en 2019) et deux de Coupe de la ligue (0-2 contre Chelsea en 2015 et 0-1 contre Manchester City en 2021).

Au Los Angeles FC, le champion du monde 2018 rejoint une équipe composée de quelques joueurs connus en Europe comme Denis Bouanga (ex-Nîmes, Saint-Etienne...) ou encore Carlos Vela (ex-Arsenal, Real Sociedad...). Fondé en 2014, le LAFC a été sacré en 2022 avant de s'incliner en finale de la saison qui vient de s'achever, le 10 décembre dernier, contre Colombus Crew (2-1). Ce nouveau challenge sera l'occasion pour Hugo Lloris d'ajouter, peut-être, un trophée à son armoire.