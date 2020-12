Euro-2016 : ouverture du procès de deux Russes accusés du passage à tabac d'un Anglais à Marseille

Pavel Kossov et Mikhaïl Ivkine comparaissent jusqu'à vendredi devant les assises des Bouches-du-Rhône. Ils encourent jusqu'à 15 de réclusion criminelle.

Une "guérilla urbaine" pour l'avocat de la défense. Plus de quatre ans après les scènes de violence qui avaient marqué l'Euro 2016 en France, le procès de deux supporters russes accusés d'avoir laissé pour mort un fan anglais, le 11 juin 2016 à Marseille, s'est ouvert, lundi 7 décembre.

Devant les assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, les deux hommes, âgés de 34 ans, sont loin de l'image qu'ils projetaient ce jour-là, sur les photos publiées alors dans la presse : chemise bleu clair pour Pavel Kossov, chemise à carreaux noir et blanc pour Mikhaïl Ivkine, cheveux très courts, ils déclinent poliment leur identité.

La victime infirme à vie

Andrew Bache, 55 ans, la victime, est absent et représenté par son avocat et son fils, Harry. Celui-ci travaillait en Australie lors des faits. Il a abandonné sa carrière pour revenir s'occuper de son père, désormais infirme à vie et cloué ou presque dans un fauteuil roulant.

"M. Bache est tellement atteint physiquement et psychologiquement, entre Parkinson et Alzheimer, qu'il n'est pas en mesure de s'exprimer, même en visioconférence", a assuré l'un des avocats de la partie civile, Olivier Rosato, décrivant son client comme l'Anglais moyen, "ce type de la classe ouvrière" passionné par "sa famille, le pub et son équipe de football, 'Pompey', le club de Portsmouth".

Pour l'avocat, Pavel Kossov et Mikhaïl Ivkine n'étaient pas là par hasard ce jour-là: "Les images parlent d'elles-mêmes, toute la journée, les hooligans russes ont mené une véritable guérilla urbaine, comme des paramilitaires. Pour eux, c'était un sport de combat". Après l'exposé des faits, les deux accusés prennent la parole, en russe, traduits par deux interprètes. Interpellés tous deux en Allemagne, en février 2018, alors qu'ils voulaient suivre le Spartak pour un match en Espagne, ils sont détenus en France depuis près de trois ans.

L'accusé reconnait des coups portés à la victime

Avant l'Euro-2016, Pavel Kossov, célibataire, vivait chez sa mère et exerçait la profession de chauffeur. Le jour des faits, il reconnaît avoir porté un coup à la tête de la victime, le faisant tomber. Mais c'était "un coup de main, pas un coup de poing", affirme-t-il. Quant au coup de pied porté à Andrew Bache, au niveau de la hanche, alors que celui-ci est au sol, inanimé, il ne "s'en souvient pas".

"De toutes façons, ce n'était pas volontaire", insiste-t-il, alors que l'experte psychologique pointe "son manque d'empathie", son côté "grégaire, immature", son "déni de la réalité". Ce 11 juin 2016 à Marseille, avant le choc entre l'Angleterre et la Russie, au stade Vélodrome, le Vieux Port de Marseille et ses environs avaient vécu un déferlement de violences impliquant, selon le procureur de l'époque, 150 hooligans russes venus spécialement pour des "chasses à l'Anglais". Trente-cinq blessés avaient été déplorés, quasiment tous britanniques.

Jugés jusqu'à vendredi pour violences en réunion et avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, les accusés encourent 15 ans de réclusion criminelle.