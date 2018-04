Henri Michel, figure du football français, est mort à l'âge de 70 ans

L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France a été sélectionneur des Bleus de 1984 à 1988. Il se battait contre un cancer.

Le football français perd une figure. Henri Michel est mort, mardi 24 avril, à l'âge de 70 ans, a appris franceinfo. Le cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs années a fini par le vaincre.

Henri Michel a eu une carrière exceptionnelle. En tant que joueur, le milieu de terrain a commencé à Aix-en-Provence, avant de porter le maillot du FC Nantes entre 1966 et 1982. Avec les Canaris, il remporte trois titres de champion de France (1973, 1977 et 1980) et une Coupe de France (1979).

Une légende. LA légende.



Le FC Nantes vient d'apprendre avec une immense tristesse la disparition de son emblématique ex-capitaine Henri Michel.



➡ https://t.co/oXZBrZNziO pic.twitter.com/RKDdAUq5bH — FC Nantes (@FCNantes) 24 avril 2018

Henri Michel a également endossé le maillot des Bleus à 58 reprises. Après sa carrière de joueur, il prend la tête de l'équipe de France olympique entre 1982 et 1984, puis les Bleus de Michel Platini entre 1984 et 1988. Il coache ensuite de nombreuses sélections et clubs, essentiellement à l'étranger : Cameroun, Maroc, Tunisie, Guinée-Equatoriale, Kenya...