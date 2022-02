Guerre en Ukraine : drapeaux, banderoles, match retardé... Le monde du football affiche son soutien au peuple ukrainien

Le monde du football s'est montré solidaire de l'Ukraine, dans le conflit l'opposant à la Russie. Sur de nombreux terrains, aux quatre coins du Vieux continent, les actions de soutien se sont multipliées. En Ligue 1, le Stade de Reims a, symboliquement, retardé de cinq minutes le coup d'envoi de son match à Monaco, dont les propriétaires sont russes, dimanche 27 février.

"On devait symboliquement montrer que nous étions totalement en désaccord avec les actes de guerre faits par la Russie là-bas", a expliqué le président rémois Jean-Pierre Caillot au micro de Prime Vidéo avant la rencontre. Reims s'est peut-être inspiré de l'Italie, où le départ de chaque match de Serie A a été donné cinq minutes après l'heure prévue.

Lewandowski "espère" le soutien du "monde entier"

Le Bordelais Josuha Guilavogui a, lui, dédié son but sur la pelouse de Clermont à son coéquipier ukrainien Danylo Ignatenko. "Très affecté" dans la semaine, le milieu de terrain, dont la compagne est bloquée en Ukraine, a reçu le soutien de l'ensemble de son club. "On voulait ramener la victoire pour Dany", a déclaré l'entraîneur David Guion après coup. Sur le pré, les Girondins portaient un brassard bleu et jaune.

« On voulait ramener la victoire pour Dany »

Découvrez la réaction de David Guion à l’issue du match à Clermont.#CF63FCGB #BordeauxDansLaPeau pic.twitter.com/xCPs4j4DZc — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 27, 2022

Au même moment, les supporters messins ont adressé une banderole "Pas de guerre en Ukraine", prenant le pas du PSG et de Saint-Etienne la veille avec la banderole "Paix pour tous" portée par les joueurs des deux équipes à leur entrée sur la pelouse. Ce slogan était d'ailleurs le mot d'ordre général du week-end. A Munich, l'Allianz Arena a été illuminée vendredi, trois heures durant, aux couleurs de l'Ukraine. Le lendemain, le buteur polonais Robert Lewandowski a porté un brassard jaune et bleu, espérant que "le monde entier va soutenir" le pays. En Allemagne comme dans d'autres pays, une minute de silence a été observée sur chaque terrain.

Plusieurs joueurs ukrainiens ménagés

Tous les joueurs ukrainiens n'ont pas joué ce week-end. Andriy Lunin (Real Madrid) ou Andriy Yarmolenko (West Ham) ont par exemple été préservés par leurs clubs respectifs. Les Hammers se sont quand même échauffés avec le maillot de leur coéquipier. Un message a également été diffusé sur le panneau lumineux du Stade olympique, adressant des "prières" à "Yarmolenko et au peuple ukrainien".

Le soutie (OLI SCARFF / AFP)

D'autres joueurs ont été alignés par leurs équipes. Ole Zinchenko (Manchester City) et Vitaliy Mykolenko (Everton), opposés samedi, se sont enlacés lors de l'échauffement sous les applaudissements de Goodison Park. Les acteurs de cette rencontre ont pénétré sur le pré avec des drapeaux ukrainiens sur le dos. Le latéral gauche des Citizens est apparu en larmes sur le banc.

Roman Yaremchuk ému aux larmes à Benfica

A Benfica, l'Ukrainien Roman Yaremchuk a été l'objet de toutes les attentions, lors du match de son équipe contre Guiumareas dimanche. L'international aux 36 sélections a fait son entrée en jeu à la 63e minute, prenant le brassard de capitaine et provoquant une ovation de toute l'Estadio de la Luz, et une très forte émotion de sa part. Le club portugais a ensuite tweeté une vidéo de cet avant-match si particulier pour son joueur aux 36 sélections, avec le mot "Unidos" et le drapeau ukrainien.

Le joueur ukrainien avait dévoilé sous sa tunique du Benfica un maillot avec l'emblème national de l'Ukraine quelques jours avant, en célébrant son but contre l'Ajax Amsterdam, en Ligue des champions.