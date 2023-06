Ligue 2 : le CNOSF confirme la défaite de Bordeaux contre Rodez, le match ne sera pas rejoué

La commission de discipline de la Ligue avait décidé de donner la victoire à Rodez sur tapis vert, mi-juin.

Le feuilleton est terminé. Saisi par Bordeaux, le CNOSF a rendu son avis et entériné, mardi 27 juin, la décision de la commission de discipline de la LFP de ne pas faire rejouer la rencontre entre les Girondins et Rodez, comptant pour la dernière journée de Ligue 2 2022-2023. La Ligue avait décidé d'accorder la victoire sur tapis vert à Rodez, le 12 juin, dix jours après le match, qui avait été arrêté à cause de l'agression du buteur ruthénois, Lucas Buades, par un supporter bordelais.

"Le club accepte cette décision de l'instance de référence du sport français, qu'il avait saisie sans passer par les étapes habituelles d'appel, dans le but d'obtenir une décision définitive dans les délais les plus brefs, compte tenu des contraintes de calendrier d'inter-saison", ont réagi les Girondins dans un communiqué. Avec cette décision, la montée du FC Metz en Ligue 1 et la relégation d'Annecy en National sont également entérinées.

Le club a tout de même qualifié la décisions d'"injuste" et de "disproportionnée", et qui "entraîne la mise en oeuvre de sanctions sportives à cheval sur deux saisons", puisque le CNOSF a également confirmé le retrait d'un point ferme pour l'exercice 2023-2024. Avant d'assurer se concentrer "sur la préparation de sa saison de Ligue 2 BKT tout en se réservant le droit de poursuivre les autres procédures en cours pour faire toute la lumière sur les événements du 2 juin". Le président du FCGB Gérard Lopez avait notamment porté plainte contre le supporter auteur des violences.