Football : Fernando Chalana, ancien grand joueur portugais passé par Bordeaux, est mort à 63 ans

Un footballeur marquant des années 1980 s'est éteint. Ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de Benfica, Fernando Chalana est mort, a annoncé le club lisboète, mercredi 10 août. L'ancien milieu offensif et international portugais était âgé de 63 ans. Les causes de son décès n'ont pas été dévoilées.

Fernando Chalana, o nosso Pequeno Genial, faleceu, aos 63 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10 de agosto. pic.twitter.com/uWUGZzgWVe — SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2022

Grand joueur de Benfica, Chalana a été élu deux fois "footballeur portugais de l'année", en 1976 et 1984. Sa moustache marquante et sa petite taille (1,65 m) lui valaient le surnom de "Chalanix", dérivé d'Astérix. C'est d'ailleurs dans l'Hexagone qu'il avait notamment brillé, lors de l'Euro 1984. Sa sélection s'était arrêtée en demi-finale contre la France. Le milieu offensif s'était, par la suite, engagé avec les Girondins de Bordeaux, alors champions de France.

Resté célèbre pour son tir à but à Dnipropetrovsk

Mais, miné par des blessures, le joueur de poche n'a jamais exprimé la pleine mesure de son talent sur les bords de la Garonne. En trois ans, il a disputé une vingtaine de matchs. Son nom reste tout de même dans les mémoires bordelaises comme le héros d'une soirée de mars 1985.

En quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions, Chalana avait inscrit le tir au but décisif contre le Dnipro Dnipropetrovsk (3-5, 1-1 à l'issue des prolongations). Avec un tir en lucarne... du pied droit, le pur gaucher avait qualifié son équipe en demi-finale de C1. Les Girondins n'étaient pas passés loin de l'exploit contre la Juventus de Michel Platini (0-3, 2-0).