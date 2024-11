Faux agent sportif : l'ex-président du Losc Gérard Lopez condamné à 10 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende

Sa sentence est tombée. L'ex-président du Losc Gérard Lopez, poursuivi pour complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, a été condamné mercredi 13 novembre à Lille, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende. L'ex-président du club de Lille entre 2017 et 2020, et actuel propriétaire des Girondins de Bordeaux, relégués en N2, Gérard Lopez, a comparu devant le tribunal correctionnel de Lille en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il a été reconnu "complice du délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif", indique un jugement du tribunal de Lille dont l'AFP a eu copie, confirmant une information de L'Equipe.

Les faits remontent à 2017-2018. La justice reprochait à Gérard Lopez d'avoir commis un délit "en mandatant" un tiers, Karim Saada, qui n'était pas licencié comme agent sportif "contre rémunération pour entretenir des relations étroites avec l'agent officiel du joueur, intercéder entre cet agent et le président du Losc de manière rémunérée", précise l'ordonnance du tribunal. Gérard Lopez était poursuivi pour "complicité d'exercice illégal" notamment dans le cadre du recrutement du joueur serbe Arton Zejak pour le Losc.

La FFF et le Losc parties civiles

Karim Saada, 50 ans, a lui aussi comparu en CRPC. Reconnu coupable "d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif sans licence valable", dans le cadre du recrutement du joueur serbe, il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Il a également interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif pendant cinq ans. Karim Saada, qui avait reçu 34 000 euros, selon L'Equipe, se voit aussi confisquer cette somme. "Nous nous satisfaisons aujourd'hui de l'accord passé avec la procureure de Lille mettant définitivement fin à la procédure" menée contre Gérard Lopez, "et débouchant sur une peine aux conséquences limitées", a indiqué l'avocat de Gérard Lopez, Me Pierre de Combles de Nayves.

La Fédération française de football (FFF) et le Losc étaient tous les deux parties civiles dans ce dossier. Me Bertrand Wambeke, l'un des avocats du Losc, a estimé qu'il était "tout à fait souhaitable que Gérard Lopez et Karim Saada admettent leur culpabilité dans cette affaire", notant que les éléments "étaient accablants sur le fait qu'il y avait une activité occulte d'agent et puis un financement de l'autre côté". Tandis que la FFF avait demandé un euro à titre de dommages et intérêts et une somme pour frais procéduraux, le Losc a demandé le renvoi du dossier afin de déterminer si le club "a été lésé financièrement". Une audience est prévue le 27 janvier.