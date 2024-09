En pleine crise des droits TV de la Ligue 1, Vincent Labrune est largement réélu président de la Ligue de football professionnel

Et à la fin, c'est Vincent Labrune qui gagne. Après des semaines de feuilleton médiatique et autres rebondissements liés à la candidature de son adversaire Cyril Linette, le président sortant de la Ligue de football professionnel (LFP) a bel et bien été réélu pour un second mandat de quatre ans, mardi 10 septembre, à la suite de l'assemblée générale de la LFP qui se déroulait à l'hôtel Gaillard, dans le XVIIe arrondissement de Paris. L'ex-président de l'Olympique de Marseille a ainsi recueilli 85,67% des voix face à l'ancien directeur général de L'Equipe et du PMU.

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale élit Vincent LABRUNE Président de la LFP au premier tour (85,67%). — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 10, 2024

Cette réélection survient presque au lendemain d'une nouvelle crise dans le football français, liée à un énième fiasco des droits TV de la Ligue 1, finalement acquis par le nouveau diffuseur britannique, DAZN, pour les cinq prochaines saisons. Le prix de l'abonnement a d'ailleurs été temporairement rabaissé, lundi, à 19,99 euros par mois après la fronde des fans et suiveurs du championnat de France, révoltés face aux tarifs initiaux jugés exorbitants (à partir de 29,99 euros mensuels). Une affaire qui n'a finalement pas empêché Vincent Labrune, au centre des négociations pour les droits TV, d'être reconduit à la tête de la LFP alors que Cyril Linette se présentait avec la volonté de mettre en place un "plan de reconquête qui [supposait] de repartir des bases." Décidément, le changement n'est pas pour maintenant au sein de la LFP.