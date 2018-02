Football : un petit journaliste ukrainien de 11 ans bluffe ses "confrères" en conférence de presse

Pierre Ménès n'a qu'à bien se tenir. Agé de seulement 11 ans, l'Ukrainien Michael Surzhyn est parvenu à décrocher une accréditation presse pour assister à la conférence de presse d'avant-match de l'AS Roma, mardi 20 février, à la veille du déplacement des Italiens sur la pelouse du Chaktar Donetsk. Le moment a été immortalisé par le quotidien Il Messaggero (en italien), qui salue ce journaliste en culotte courte et aux fiches déjà bien noircies de notes.

Guère impressionné par ses confrères plus âgés, le petit garçon a levé la main pendant toute la séance, raconte un journaliste italien (en italien), pour finalement gagner le droit de poser sa question à l'entraîneur italien, Eusebio Di Francesco. Il lui a finalement demandé s'il avait étudié les anciennes rencontres du Chaktar contre l'AS Roma, en 2011. "Elles sont trop anciennes, a répondu l'Italien, mais j'ai vu leurs derniers matchs."

Mes amis aiment les jeux vidéo, mais moi je lis tous les articles sur le football pendant mon temps libre. J'aimerais devenir journaliste, voire présenter une émission.Michael Surzhyncité par "Il Messagero"

La présence de "Misha" a épaté ses aînés – et notamment ses "confrères" italiens – qui lui ont donc posé quelques questions après la conférence. Ils ont notamment appris que l'enfant n'avait obtenu aucun passe-droit. Michael Surzhyn a tout simplement écrit au service de presse du club ukrainien, qui a validé sa demande. Passionné de football, le petit garçon anime en effet une chaîne YouTube consacrée aux infos sportives, laquelle lui a permis d'être retenu dans l'assemblée.

#UCL, #ShakhtarRoma | Avere 11 anni, essere trattato come un giornalista e fare una domanda a #DiFrancesco. A #Kharkiv si può, ecco come è andata oggi in conferenza stampahttps://t.co/pFt1bN75t1