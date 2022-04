Football : Mino Raiola, l'agent star de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, est décédé à 54 ans

Il était l'un des noms, et l'un des visages, les plus connus au sein de la planète football. Mino Raiola est décédé des suites d'une maladie, a annoncé sa famille sur Twitter, samedi 30 avril. "C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l'agent de joueurs le plus bienveillant et génial qui ait existé. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il mettait quand il était à la table des négociations pour défendre ses joueurs", ont écrit ses proches.

Âgé de 54 ans, le célèbre agent italien avait été opéré d'urgence en janvier dernier à Milan pour une maladie pulmonaire. Une première annonce de sa mort avait été faite, jeudi, par de nombreux médias sportifs internationaux avant d'être démentie par le principal intéressé via Twitter.

Devenu de plus en plus influent au fil de sa carrière, l’agent de joueur gérait en ce moment la carrière de Paul Pogba, en instance de départ de Manchester United, ainsi que celles d’Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma ou encore Zlatan Ibrahimovic.

Des transferts records

Né en 1967 à Salerne, l’Italien a grandi aux Pays-Bas dans une famille modeste. Rapidement entré dans le monde du football au pays des Oranje, Carmine Raiola de son vrai nom devient responsable du centre de formation et directeur sportif du club d’Haarlem. De par sa double culture italo-néerlandaise il intervient comme médiateur dans les transferts entre clubs des deux pays. Mino Raiola est notamment associé au transfert de Dennis Bergkamp, passant de l’Ajax à l’Inter.

C’est à ce moment-là qu’il bascule dans une carrière d’agent de joueurs en se centrant sur ses connaissances en Italie et aux Pays-Bas. Son premier gros coup est le transfert de Pavel Nedved à la Juventus. Il prend ensuite sous son aile, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell et Mido à l’Ajax. De plus en plus connu et influent, Mino Raiola réalisera certains des plus gros transferts de l’histoire avec la venue de Pogba à Manchester United contre près de 110 millions d’euros. Agent d’Erling Haaland, il avait récemment rencontré les clubs intéressés par la pépite norvégienne.