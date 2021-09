Football : les dotations versées aux joueuses seront doublées lors de l'Euro 2022 mais restent très loin de celles des hommes

Un geste financier important pour les joueuses de football européennes. L'Euro-2022 dames, qui se déroulera en juillet prochain en Angleterre, verra ses dotations doublées par rapport au précédent tournoi de 2017, a décidé jeudi 23 septembre le comité exécutif de l'UEFA (Union des associations européennes de football).

Les 16 équipes des phases finales se partageront 16 millions d'euros, contre 8 millions d'euros lors de l'Euro-2017 aux Pays-Bas, a indiqué l'instance européenne. Cette distribution, qui sera détaillée ultérieurement, prévoiera un montant minimum avant d'avoir inscrit le moindre point, puis des "bonus basés sur la performance". Par ailleurs et "pour la première fois", l'UEFA va reverser 4,5 millions d'euros aux clubs libérant leurs internationales "pour leur contribution au succès de l'événement".

