Football : le Tchèque Jakub Jankto devient le premier international européen en activité à faire son coming out

Le joueur de 27 ans, passé par les championnats italien et espagnol, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, lundi, "pour arrêter de se cacher".

"Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher". L'international tchèque Jakub Jankto a fait son coming out dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, lundi 13 février. "Comme tout le monde, j'ai mes forces. J'ai mes faiblesses. J'ai une famille. J'ai des amis. J'ai un travail que j'accomplis du mieux que je peux depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en liberté. Sans peur, sans préjugés, sans violence, mais avec amour", a appuyé face caméra le joueur aux 45 sélections en équipe nationale.

Sa prise de position suit celle de l'Australien Josh Cavallo, qui avait ouvert une brèche en octobre 2021 lorsqu'il est devenu le premier joueur en activité évoluant en première division à faire son coming out. En mai 2022, c'était au tour de Jake Daniels de devenir le premier joueur pro anglais à le faire alors qu'il chausse encore les crampons. Jankto, lui, est devenu le premier international européen à faire son coming-out en plein milieu de sa carrière.

Une grande vague de soutien

Celui qui a pris part aux cinq matchs de la République tchèque à l'Euro 2021, jusqu'à l'élimination en quarts de finale contre le Danemark (1-2), est aussi le tout premier joueur sous contrat avec un club évoluant dans les cinq grands championnats européens à faire son coming out. Il est actuellement prêté par le club de Getafe au Sparta Prague. Il compte également 155 matchs de Serie A (avec la Sampdoria et l'Udinese) et 14 en Liga.

La vidéo qu'il a publiée a été accueillie par une très grande vague de soutien. La Fifa, l'UEFA, la Ligue de Football professionnel (LFP), la Premier League et beaucoup de clubs européens, dont le FC Barcelone, ont manifesté leur soutien à Jakub Jankto.

"Jakub Jankto a parlé ouvertement de son orientation sexuelle avec la direction, l'entraîneur et les coéquipiers du club il y a quelque temps. Tout le reste concerne sa vie personnelle. Pas d'autre commentaire. Pas plus de questions. Tu as notre soutien. Vis ta vie, Jacob. Rien d'autre ne compte", a tweeté son club actuel, le Sparta Prague.