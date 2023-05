Football : la France assurée de conserver sa 5e place au coefficient UEFA après la défaite de l'AZ Alkmaar contre West Ham

Le club néerlandais a été battu en demi-finale aller de Ligue Europa conférence, jeudi (1-2), alors qu'il devait réaliser un sans-faute jusqu'au sacre pour permettre aux Pays-Bas de passer devant la France.

Le football français peut souffler. Les Pays-Bas ne lui passeront pas devant dans la hiérarchie européenne à l'issue de la saison. Le dernier représentant néerlandais en lice en Coupe d'Europe, l'AZ Alkmaar, s'est incliné contre West Ham en demi-finale aller de Ligue Europa conférence (1-2), jeudi 11 mai. Si l'actuel 4e de son championnat national n'est pas encore éliminé et peut encore rêver d'un sacre en C4, il devait absolument remporter les deux manches de sa demi-finale en plus de la finale pour permettre aux Pays-Bas de dépasser la France au coefficient UEFA à l'issue de la saison.

La Ligue 1 conservera donc son rang en vue de la saison 2024-2025 et profitera d'un billet direct supplémentaire pour la Ligue des champions. Les trois premiers du championnat 2023-2024 disputeront la plus prestigieuse compétition européenne la saison suivante sans avoir à passer par des barrages, qui resteront une étape nécessaire pour le 4e. Les clubs français conserveront également un accès direct aux phases de groupe de la Ligue Europa et de la Ligue Europa conférence par le biais du championnat.