Football : la FFF ouvre une procédure disciplinaire après "les incidents racistes présumés" lors de Nancy-Red Star

Des joueurs du Red Star auraient été visés, mercredi, par des mimes et cris racistes, lors du match de National, contre Nancy. La FFF a ouvert, jeudi, une procédure disciplinaire pour faire la lumière sur cette affaire.

Temps de lecture : 1 min

Au lendemain d'une soirée qui aurait été marquée par des gestes et cris à connotations racistes, les instances ont réagi. En déplacement à Nancy, mercredi 11 octobre, au stade Marcel-Picot (en National), les joueurs du Red Star auraient été visés par des mimes et des cris de singe de la part de supporters adverses, selon leur entraîneur Habib Beye.

En réponse, la commission de discipline de la Fédération française de football (FFF) va ouvrir une procédure à la suite des "incidents racistes présumés", a annoncé l'instance jeudi 12 octobre dans un communiqué. La Fédération "souhaite par ailleurs s'associer à la procédure de plainte de l'AS Nancy-Lorraine contre le ou les fauteurs de troubles présumés. La FFF est déterminée à combattre les comportements racistes constatés dans le football, avec la plus grande fermeté et sévérité", a ajouté la FFF.

Un individu identifié

Plus tôt dans la journée, l'AS Nancy-Lorraine a tenu "à condamner avec la plus grande fermeté le comportement inacceptable et intolérable de quelques personnes présentes dans les tribunes du Stade Marcel-Picot ce mercredi, ainsi qu’à apporter son soutien et présenter ses excuses aux joueurs du Red Star".

Dans ce même communiqué, le club déclare également "qu'après visionnage des images de vidéo-surveillance de la nuit", l'AS Nancy-Lorraine "a identifié un individu, dont l’identité reste pour l’instant inconnue. Une procédure a été immédiatement ouverte avec l’aide des autorités de police présentes sur place." Le Red Star a également dénoncé des agissements "détestables et révoltants".