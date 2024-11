Football : la famille Arnault devient officiellement actionnaire majoritaire du Paris FC, Red Bull entre également au capital

C'est désormais officiel : la famille Arnault investit dans le football. Dans un communiqué publié vendredi 29 novembre, le Paris FC a annoncé l'arrivée de l'homme d'affaires, via sa holding Agache Sports, comme actionnaire majoritaire à hauteur de 52,4 % du capital.

Autre investisseur de marque, Red Bull ne compte, lui, que 10,6% des parts, alors qu'Alter Paris, dirigé par l'actuel président Pierre Ferracci, conserve 29,8%. Le groupe BRI, présent depuis 2021, va lui détenir les 7,2% restants.

📣 Le Paris FC est heureux d’annoncer la finalisation de son évolution actionnariale, conclue ce vendredi 29 novembre 2024 dans l’après-midi. — Paris FC (@ParisFC) November 29, 2024

"Cette étape que nous venons de franchir est un moment important dans la vie et dans l’histoire du club. Avec l’arrivée d’Agache Sports et de Red Bull, le Paris FC se donne les moyens d’afficher des objectifs ambitieux. Sans brûler les étapes, en respectant son identité et ses valeurs et en s’appuyant sur un bassin francilien dont on connaît le potentiel, le Paris FC va continuer sa progression, dont bénéficieront ses centres de formation et ses équipes premières, féminine et masculine", se félicite dans le communiqué Pierre Ferracci, maintenu à son poste de président.

Le 20 novembre dernier, Pierre Ferracci avait annoncé les futures ambitions du club. "Monter en Ligue 1 pour l'équipe masculine et de s'installer durablement dans le trio de tête pour l'équipe féminine". Plus tôt dans l'année, il avait révélé son projet de se retirer du capital d'ici deux ans et demi. "Avec mes deux fils, nous avons, l’été dernier, arrêté le principe d’une sortie complète du capital du Paris FC au terme de la saison 2026/2027. Je quitterai la présidence du club à cette date-là", avait-il avancé sur le site du club.

Après 14 journées de Ligue 2, le Paris FC est toujours en tête avec 28 points, le même total que Dunkerque.