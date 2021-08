Football : l'Irlande instaure l'égalité des primes de match entre les femmes et les hommes

L'Irlande fait un pas supplémentaire vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Les footballeuses et footballeurs de l'équipe nationale de l'Eire recevront les mêmes primes à partir de septembre, a annoncé la Fédération irlandaise.

"La Fédération irlandaise de football est fière d'annoncer que les joueurs et joueuses représentant les équipes seniors féminines et masculines de la République d'Irlande recevront les mêmes primes de match lors des rencontres internationales, et ce avec effet immédiat, dans le cadre d'un accord révolutionnaire pour le sport irlandais", s'est félicitée la fédération dans un communiqué.

EQUAL PAY AGREED



A historic day for Irish football as the FAI agrees equal pay deal with WNT & MNT squads ahead of their World Cup qualifiers



