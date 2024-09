Football : l'Argentin Mauricio Pochettino devient le nouveau sélectionneur des Etats-Unis

L'ancien entraîneur du PSG et de Chelsea a été nommé mardi. Il prend la tête de l'équipe américaine, à deux ans de la Coupe du monde organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Un gros coup pour une sélection en plein doute. La Fédération américaine de football a annoncé, mardi 10 septembre, l'arrivée de l'Argentin Mauricio Pochettino à la tête de la sélection nationale masculine. L'ancien entraîneur de Chelsea, où il évoluait sur le banc depuis une saison, va remplacer Gregg Berhalter, limogé au mois de juillet après l'élimination de l'équipe américaine dès la phase de groupes de la Copa America. Cette sortie précoce sur une édition à domicile a fait tache à deux ans de la Coupe du monde co-organisée par le pays de l'Oncle Sam, le Mexique et le Canada.

"Mauricio est un gagnant en série qui a une profonde passion pour le développement des joueurs et une capacité avérée à construire des équipes cohérentes et compétitives", a justifié Matt Crocker, le directeur sportif de la Fédération américaine. "Ses résultats parlent d'eux-mêmes et je suis convaincu qu'il est le meilleur choix pour exploiter l'immense potentiel de notre talentueuse équipe", a-t-il poursuivi.

A message from Mauricio 🇺🇸



Aucun détail sur la durée de son contrat n'a été donné, mais Mauricio Pochettino devra diriger l'équipe lors de la prochaine Coupe du monde. "Je vois un groupe de joueurs plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière", a réagi le technicien, qui a été à la tête du Paris Saint-Germain durant une saison et demie (janvier 2021-juillet 2022). Mauricio Pochettino est le deuxième non-Américain à être nommé à ce poste, après l'Allemand Jürgen Klinsmann, parti en 2016.