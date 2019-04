Football : Kylian Mbappé et Pelé se rencontrent à Paris pour la première fois

La rencontre entre la légende du football brésilien et le jeune prodige français a eu lieu à l'hôtal Lutetia, dans le 6e arrondissement de la capitale.

Kylian Mbappé et Pelé se sont rencontrés pour la première fois mardi 2 avril en fin d'après-midi à Paris, à l'hôtel Lutetia, a constaté franceinfo. Une rencontre mythique organisée par leur sponsor commun, un horloger suisse.

La légende du football brésilien a traversé l'Atlantique pour rencontrer le jeune prodige du football mondial. Une rencontre entre les deux stars devait déjà avoir lieu à l'automne 2018, mais l'état de santé de Pelé ne l'avait pas permis.

"Je n'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'est vrai. C'est une fierté", a déclaré le joueur français. "C'est un moment historique pour moi", a poursuivi l'attaquant tricolore.

"Rapide et imprévisible"

Kylian Mbappé "est un joueur intelligent, rapide et imprévisble", a pour sa part déclaré Pelé. "Mbappé m'envie c'est pour ça qu'il essaye de m'imiter", a poursuivi la légende du foot brésilien.

Pelé, vainqueur de trois Coupes du monde avec la Seleção, avait complimenté Mbappé lors du Mondial en Russie à coup de tweets élogieux. L'attaquant parisien lui avait alors répondu sur Twitter, "le roi restera toujours le roi".

Kylian Mbappé est devenu, à 19 ans et 183 jours très précisément, le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur en marquant contre le Pérou, le jeudi 21 juin lors du Mondial en Russie. Mais le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du monde de football reste Pelé. Il avait marqué à l'âge de 17 ans et 239 jours lors du quart de finale de la Coupe du monde 1958.