Football : "Il faut arrêter et faire saison blanche", demande le président de l’AS Saint-Priest, club amateur de National 2

La Fédération française de football (FFF) a pris la décision mercredi 24 mars de mettre un terme à l'ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales en raison de l'épidémie de Covid-19. Concernant les championnats nationaux de N2 et D2, ils feront l'objet d'un examen ultérieur, a annoncé la FFF. Sur franceinfo, Patrick Gonzales, président de l'AS Saint-Priest, club amateur de National 2, a dénoncé la "gestion catastrophique" de l'instance.

"Je pense qu'il faut arrêter et faire une saison blanche, même pour la N2", a demandé Patrick Gonzales. "Il nous reste 21 journées de championnat, nous n'avons joué que neuf journées. Comment voulez-vous faire 21 journées d'ici le mois de mai ? C'est impossible, c'est impossible", a dénoncé le président de l'AS Saint-Priest.

"Depuis plus d'un an, nous n'avons pas de rentrées financières", a également expliqué Patrick Gonzales. "Nous n'avons pas d'aide de nos instances, à part de nos partenaires qui nous soutiennent. Nous n'avons plus de buvette, plus de tournoi pour les enfants, plus d'organisation de loto. Je pense que beaucoup de clubs vont perdre des licenciés. Il y en a même qui vont déposer le bilan."