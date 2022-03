Football : huis clos d'un an et suspension des dirigeants, les sanctions s'alourdissent après les violences au Mexique

Huis clos d'un an, suspension de l'équipe dirigeante pendant cinq ans, amende contre le club, interdiction de stade des supporters les plus violents.... Après les affrontements, samedi 5 mars, sur le terrain de Querétaro, la liste des sanctions à l'égard du club de football mexicain ne cesse de s'allonger.

Dimanche, la Fédération mexicaine de football (FMF) avait immédiatement mis fin aux déplacements de supporters des clubs visiteurs. Mardi, elle a annoncé de nouvelles sanctions en visant spécifiquement le club de Querétaro. L'équipe, qui évolue en première division mexicaine, devra jouer pendant un an ses rencontres à domicile à huis clos. Ses "barras", supporters violents, sont quant à eux interdits de stade pour trois ans.

L'équipe dirigeante de Querétaro suspendue cinq ans

La Fédération mexicaine s'est également montrée intransigeante face aux dirigeants de Querétaro. L'actuelle direction sera suspendue cinq ans. L'administration du club revient aux propriétaires des "droits d'affiliation", "à condition qu'ils le mettent en vente avant la fin de l'année 2022", a précisé la fédération. L'équipe appartient aujourd'hui à une entreprise, Solaz Deportes y Entretenimiento, détenue par l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays. En outre, le club s'est vu infliger une amende de 1,5 million de pesos, soit 64 550 euros.

Des sanctions ont aussi frappé l'équipe d'Atlas, qui affrontait samedi Querétaro. Du fait du comportement de ses supporters le week-end dernier, elle sera privée de soutien à l'extérieur pendant six mois.

Dix arrestations

De son côté, la justice a indiqué mardi avoir arrêté dix responsables présumés des violences. Identifiés grâce aux images des médias et aux réseaux sociaux, ils sont soupçonnés de "tentative d'homicide, de violence dans une enceinte sportive et d'apologie du crime". Lundi, 19 des 26 blessés avaient quitté l'hôpital.

Sur le volet sportif, la FMF a décidé d'attribuer les trois points de la victoire du match à l'Atlas, qui menait 1-0 avant l'interruption de la rencontre à la 63e minute.

Ces incidents, qualifiés de "barbarie" par la presse mexicaine, sont les plus graves dans le football mexicain depuis le 26 mai 1985 quand des heurts entre supporters des Pumas et América s'étaient soldés par huit morts au stade olympique de Mexico. La FIFA s'est jointe aux autorités du football mexicain "pour condamner ces incidents barbares", encourageant la justice à punir rapidement les coupables. Le Mexique doit co-organiser la Coupe du monde 2026 avec les Etats-Unis et le Canada.