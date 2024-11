Foot : Wissam Ben Yedder condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle en état d'ivresse

Quatre semaines après la tenue de son procès, durant lequel il avait reconnu des délits routiers mais affirmait ne pas se souvenir d'infractions sexuelles, Wissam Ben Yedder a été reconnu coupable, mardi 12 novembre, d'agression sexuelle en état d'ivresse. Le tribunal correctionnel de Nice le condamne pour cela à deux ans de prison avec sursis, une obligation de soin et une indemnisation de la victime. Egalement sanctionné pour un refus d'obtempérer, l'ancien attaquant de l'AS Monaco et de l'équipe de France écope aussi d'une amende et d'une suspension de son permis de conduire.

Les faits reprochés à l'ancienne star de Ligue 1 remontent à la nuit du 6 au 7 septembre dernier. La victime, montée dans sa voiture, l'accuse d'avoir tenté de l'embrasser en se masturbant. À la barre lors du procès au mois d'octobre, Wissam Ben Yedder s'était excusé auprès de la victime, en imputant ses actes à ses problèmes d'alcool, une addiction dans laquelle il serait tombé, selon lui, après avoir été trahi par son agent, escroqué par son ancien gestionnaire de patrimoine, et que son mariage volait en éclats. Il a depuis suivi une cure de désintoxication de deux semaines au CHU de Nice et s'est incrit aux Alcooliques Anonymes.

D'autres procédures en cours

Cette condamnation n'est pas la première pour Wissam Ben Yedder, désormais sans club. A l'été 2023, il avait déjà été mis en examen pour "viol, tentative de viol et agression sexuelle" dans un autre dossier, toujours en instruction, et avait été placé sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution de 900 000 euros. Il a également été condamné en 2023 par le tribunal de Séville, où il a évolué pendant trois ans, à six mois de prison avec sursis et à une amende de plus de 130 000 euros pour fraude fiscale.

L'ancien attaquant des Bleus et de l’AS Monaco doit également être jugé fin décembre pour violences psychologiques à l'encontre de son épouse dans le cadre d'une procédure de divorce engagée depuis mai 2023.