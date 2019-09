Foot : une chaîne de télé italienne congédie en direct un consultant après ses propos racistes sur le joueur Romelu Lukaku

Le footballeur Romelu Lukaku a de nouveau été la cible de propos racistes. Mais cette fois, ils ne sont pas venus des tribunes... mais d'un consultant sur un plateau de télévision. Après avoir vanté en direct le talent du nouvel attaquant de l'Inter Milan, dimanche 15 septembre, Luciano Passirani a déclaré sur la chaîne italienne TopCalcio24 que "le seul moyen" de stopper le joueur sur un terrain était de "lui donner dix bananes à manger".

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA