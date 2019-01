Foot : Thierry Henry suspendu de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Monaco, trois mois seulement après son arrivée au club

L'intérim sera assuré par Franck Passi, jusque-là adjoint de Thierry Henry au sein du club monégasque.

On ne lui a pas pardonné ses très mauvais résultats. Thierry Henry a été suspendu de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Monaco, annonce le club dans un communiqué, jeudi 24 janvier. Trois mois après l'arrivée de l'ancien champion du monde à la tête du banc monégasque, le 13 octobre dernier, le club continue de camper au pied du classement de la Ligue 1.

L'AS Monaco vient de connaître deux défaites cinglantes : à domicile contre Strasbourg (5-1) en Ligue et face à Metz (3-1), un club de L2, en Coupe de France. Sur 20 matchs, le bilan est plus que mitigé avec 5 victoires, 4 matchs nul et 11 défaites.

L'intérim sera assuré par Franck Passi, jusque-là adjoint de Thierry Henry. L'AS Monaco doit désormais recruter un troisième entraîneur pour cette saison, déjà marquée par le licenciement de Leonardo Jardim à l'automne dernier.