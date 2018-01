Foot : pour voir un match de l'équipe de France entre 2018 et 2022, il faudrait zapper sur TF1 ou M6

Les deux chaînes se partageront une quarantaine de rencontres des Bleus, après la Coupe du monde 2018 qui sera, elle, diffusée par beIN et TF1.

TF1 et M6 ont remporté le match. Elles se partageront la diffusion en clair des rencontres de l'équipe de France de football entre 2018 et 2022, annoncent, mercredi 24 janvier, les deux groupes après la signature d'un accord avec l'UEFA. Après le Mondial 2018, les deux groupes se partageront une quarantaine de rencontres des Bleus, avec celles comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020 et de la Coupe du monde 2022, des matchs amicaux, et les rencontres entrant dans le cadre de la nouvelle Ligue des Nations de l'UEFA.

Les deux groupes se partageront aussi les 44 meilleures affiches de sélections européennes hors équipe de France. Quant à la chaîne L'Equipe, elle diffusera en différé les rencontres des Bleus et certaines rencontres moins prestigieuses en direct.

Les matchs de la Coupe du monde 2018 seront diffusés, eux, en crypté sur beIN et en clair sur TF1.

Un accès privilégié aux Bleus

TF1 (groupe Bouygues) et M6 (groupe RTL) renouvellent ainsi un accord étrenné lors de l'Euro 2016, où M6 s'était engagée après de longues années sans football, réalisant alors des records d'audience. Au-delà de la diffusion des matchs, le partenariat avec l'équipe de France inclut un accès privilégié à la sélection nationale, ses joueurs et son coach, ainsi que des contenus exclusifs pour les antennes des deux groupes.

La Coupe du monde féminine, qui aura lieu en France en 2019, sera pour sa part retransmise exclusivement sur TF1.