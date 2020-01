Foot : René Girard nommé nouvel entraîneur du Paris FC en Ligue 2

L'entraîneur champion de France avec Montpellier en 2012 rejoint l'avant-dernier de Ligue 2 avec notamment son fils parmi les adjoints.

René Girard a été nommé, jeudi 2 janvier, nouvel entraîneur du Paris FC en Ligue 2, a appris franceinfo auprès d'une source proche du dossier. Champion de France en 2012 avec Montpellier, il prend la suite de Mécha Bazdarevic démis de ses fonctions plus tôt dans la semaine. Le manager général Pierre Dreossi quitte, quant à lui, le club.

Sortir de la zone rouge

Le nouveau coach a pour objectif de sortir le second club de la capitale de la zone de relégation. Les pensionnaires du stade Charléty sont actuellement 19e de Ligue 2. René Girard a d'ores et déjà annoncé ses deux adjoints : Gérard Bernardet et son fils, Nicolas Girard.

René Girard est notamment passé par Nantes et Lille. L'ancien footballeur international français reprend du service à 65 ans. Il était sans club depuis son départ, en novembre 2018, du Wydad Casablanca, au Maroc.