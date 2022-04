Foot : Red Star-Sète définitivement interrompu par des jets de fumigènes des supporters opposés à la vente du club audonien

"777 not welcome" (777 n'est pas le bienvenu). La banderole déployée par les supporters du Red Star était déjà sans ambiguité, vendredi 15 avril, lors de la réception de Sète en National. Le chant "777, cassez-vous !" non plus.

Mécontents de voir leur club en passe d'être racheté par le fonds américain 777 Partners avec lequel le président Patrice Haddad est entré en négociations exclusives pour la cession de 100% des parts, les Ultras audoniens ont encore monté l'ntensité d'un cran avec des jets de fumigènes qui ont provoqué l'arrêt définitif de la rencontre.

En raison de jets d’engins pyrotechniques sur le terrain, le match Red Star - Sète est définitivement interrompu. — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) April 15, 2022

Le match avait déjà été temporairement arrêté par des manifestations de supporters du Red Star. Au moment de l'interruption définitive, Sète menait 1-0 après avoir ouvert la marque à la 27e minute. Le Red Star, club fondé en 1897, occupe actuellement la 11e place du championnat de National et Sète la 14e.