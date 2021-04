Foot : Manchester City se retire du projet contesté de Super Ligue, d'autres clubs pourraient suivre

Fin du match avant même son commencement. Le club de football de Manchester City a annoncé, mardi 20 avril dans un communiqué, qu'il se retirait du projet de Super Ligue européenne dissidente qu'il avait présenté lundi avec 11 autres clubs européens. "Manchester City Football Club peut confirmer qu'il a formellement lancé la procédure pour se retirer du groupe chargé de développer le projet de Super Ligue européenne", écrit le club dans un communiqué laconique.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, s'est immédiatement dit "ravi" de cette décision, alors que le club anglais de Chelsea serait également sur le point de retirer son soutien au projet, selon plusieurs médias anglais, dont la BBC (en anglais).

Un projet très contesté

Il faut dire que le projet était mal embarqué. Douze grands clubs européens avaient annoncé dimanche la création de leur propre compétition concurrente de la Ligue des champions. "La saison inaugurale (...) démarrera dès que possible", avaient indiqué les clubs fondateurs, sans fixer de calendrier précis. Ce projet, expliquaient ses promoteurs, est voué à "générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football".

Mais le projet s'est immédiatement attiré les foudres unanimes des mondes politique et sportif, le gouvernement britannique et les instances du football menaçant les impétrants de poursuites juridiques ou de suspension.

Les joueurs de Liverpool ont de leur côté publié mardi un communiqué commun pour faire part de leur hostilité au projet. "Nous n'aimons pas cela et ne voulons pas que cela arrive. C'est notre position collective. Notre engagement envers ce club et ses supporters est absolu et inconditionnel", ont indiqué les joueurs dans ce message, publié sur leurs réseaux sociaux.