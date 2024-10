Foot : les défis face à Paul Pogba, qui pourra reprendre la compétition en mars 2025

Son retour sur les terrains se fera plus tôt que prévu. Paul Pogba, suspendu pour dopage depuis septembre 2023, a vu sa sanction de quatre ans réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), vendredi 4 octobre. Il avait été contrôlé positif à la testostérone mais a toujours affirmé n'avoir "jamais pris sciemment ou délibérément" de produits dopants. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, son entourage avait avancé la thèse d'une contamination accidentelle via un complément alimentaire prescrit par un médecin consulté aux Etats-Unis.

Finalement autorisé à reprendre la compétition en mars 2025, il est toujours sous contrat avec son club de la Juventus Turin mais plusieurs défis l'attendent pour renouer avec le fil de sa carrière. Sa réaction, sur ses réseaux sociaux, à cette réduction de peine semble, en tout cas, le placer sur le chemin d'un retour.

Retrouver une condition physique

Le dernier match disputé par Paul Pogba remonte au 3 septembre 2023, contre Empoli, avant que sa suspension ne soit prononcée. Depuis, "je m'entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain", déclarait-il à Sky Sports en juillet. Sur ses réseaux sociaux, le champion du monde 2018 se met parfois en scène en train de jongler.

Toutefois, son corps devra se réhabituer à un rythme plus soutenu, d'autant qu'il a été fragilisé par de nombreuses blessures ces dernières années. Depuis son retour à la Juventus l'été 2022, le milieu de terrain n'a joué que 10 matchs lors de la saison 2022-2023 et en a manqué 53 en raison de blessures, et il n'a joué que deux matchs avant sa suspension en 2023-2024. Sa dernière saison pleine remonte à 2020-2021, avec Manchester United, durant laquelle il avait disputé 42 matchs en club et 15 en équipe de France.

Se refaire une place au milieu de terrain de la Juventus

Même s'il est sous contrat jusqu'en 2026 et qu'il sera de nouveau autorisé à jouer en mars 2025, que décidera Thiago Motta, le nouveau coach de la Juventus Turin ? Sans lui, la Vieille Dame est actuellement deuxième de Serie A et a gagné ses deux premiers matchs de Ligue des champions. Au milieu de terrain, Manuel Locatelli, Weston McKennie et Teun Koopmeiners semblent bien installés, et Paul Pogba avait regretté, au micro de Sky Sports, le "silence" à son sujet de son nouvel entraîneur. Et quid de l'équipe de France s'il venait à retrouver un bon niveau ? Il n'a jamais annoncé sa retraite internationale, et pourrait toujours y prétendre à 32 ans. Son dernier match en Bleu remonte au 29 mars 2022, en amical contre l'Afrique du Sud.

Faire oublier cette affaire

Si sa suspension est réduite à 18 mois, au lieu de quatre ans, Paul Pogba conserve néanmoins une tâche dans son parcours avec ce contrôle antidopage positif. Il devra tenter de la faire oublier au public. Le joueur de la Juventus sera également de nouveau sous le feu des projecteurs lors du procès à venir, cette fois en tant que victime, de six hommes, dont son frère Mathias, accusés de l'avoir séquestré pour l'extorquer, en 2022.