Foot : les Bleus chutent lourdement en Turquie (0-2) lors des qualifications pour l'Euro 2020

Heureusement, cette défaite n'a pas trop de conséquences dans une poule où les deux premiers se qualifient pour l'Euro.

La chute a été brutale. Auréolés de leur légion d'honneur, remise cette semaine par le président de la République, les joueurs de Didier Deschamps se sont fait surprendre en Turquie (0-2) samedi 8 juin à Konya, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann se sont montrés méconnaissables, en multipliant les passes ratées, mauvaises inspirations et cadeaux à l'adversaire. Les Turcs en ont bien profité dans une ambiance bouillante, inscrivant deux buts en première période grâce à Khan Ayhan d'une tête à bout portant et Cengiz Under d'une jolie frappe enroulée. Signe de la débâche, c'est le gardien Hugo Lloris qui est sorti de la pelouse avec le statut de meilleur tricolore.

Une "belle gifle"

Les hommes de Didier Deschamps s'attendaient à un comité d'accueil "hostile" dans la métropole anatolienne, aussi pieuse en ville que fervente supportrice de la "Milli Takim" dans son intimidant stade de 42.000 places. Mais ce fut encore pire que prévu... Bleus conspués à l'échauffement et Marseillaise sifflée d'un côté, chants assourdissants et marée rouge de drapeaux et de maillots turcs de l'autre: les supporters ont joué leur rôle à merveille, transformant l'affiche du soir en véritable enfer pour les Français.

Didier Deschamps a résumé en trois phrases la prestation de son équipe :"Quand il y une prestation collective comme ça, il n'y a rien à retenir de positif. Qu'on soit champions du monde ou pas d'ailleurs, quand on est pas là avec les intentions, on ne peut rien espérer. On prend une belle gifle ce soir. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est bravo à la Turquie." Au classement de la poule, la Turquie, qui réalise un sans faute, prend la tête devant la France. Heureusement, le reste du groupe n'est pas très relevé : Islande, Albanie, Moldavie et Andorre, prochain adversaire des Bleus mardi 11 juin.