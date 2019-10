Foot : Les Bleus accrochés par la Turquie (1-1) vont devoir attendre pour la qualification à l'Euro 2020

Malgré l'ouverture du score d'Olivier Giroud, dès son entrée en jeu, la Turquie a égalisé et empêche les Bleus de se qualifier directement pour l'Euro 2020.

Les Bleus devront encore attendre. En cas de victoire contre les Turcs lundi 14 octobre au Stade de France, l'équipe de France se qualifiait pour l'Euro 2020. Les hommes de Didier Deschamps pensaient avoir fait le plus dur avec l'ouverture du score d'Olivier Giroud (76e minute) de la tête sur corner. Mais les Turcs, accrocheurs et bien organisés en défense, ont réussi à égaliser quelques minutes plus tard, toujours de la tête, par Ayhan. Ce score de parité (1-1) fait les affaires des Turcs qui restent en tête du groupe H. Il reste encore deux matches aux Bleus pour décrocher leur billet pour l'Euro 2020.