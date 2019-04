Foot : le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions

Barcelone affrontera Liverpool ou Porto en demi-finale, tandis que les Néerlandais se frotteront à Tottenham ou Manchester City.

Une confirmation et une surprise. Le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam ont décroché leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions, mardi 16 avril. Déjà vainqueurs en Angleterre, les Catalans ont surclassé Manchester United (3-0) grâce à un doublé de Lionel Messi et un but de Philippe Coutinho. La sensation de la soirée est venue de l'Ajax Amsterdam, qui s'est imposée sur le terrain de la Juventus Turin (1-2), malgré un but de Ronaldo pour l'équipe italienne. Les deux équipes avaient fait match nul à l'aller (1-1). Barcelone affrontera Liverpool ou Porto en demi-finale, tandis que les Néerlandais se frotteront à Tottenham ou Manchester City.

La qualification des Blaugranas (4-0 sur l'ensemble des matches aller-retour) s'est scellée dès la première période, sur un doublé du quintuple ballon d'or : d'abord sur un fabuleux numéro de soliste dont il a le secret, Messi a crocheté Fred pour aller enrouler une frappe du gauche aux 20 mètres (16e), avant de décocher quatre minutes plus tard une frappe du droit du même endroit, sur laquelle De Gea s'est complètement troué (20e).

Dans l'autre quart de finale du soir, bien plus disputé, la jeunesse dorée de l'Ajax a renversé la Juve (3-2 aller-retour) chez les Bianconeri et rencontrera en demies le vainqueur du duel 100% anglais entre Tottenham et Manchester City (1-0 pour les Spurs à l'aller). Après avoir ouvert le score par l'autre quintuple ballon d'or, Cristiano Ronaldo (1-0, 28e), les Turinois ont progressivement abandonné le contrôle du ballon à des Néerlandais décomplexés et toujours guidés par la vista du Serbe Dusan Tadic.