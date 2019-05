Foot : la Juventus dévoile son nouveau maillot... sans rayures

La Juventus Turin a dévoilé dimanche le maillot que porteront ses joueurs la saison prochaine et qui pour la première fois depuis plus d'un siècle ne sera pas à rayures.

Des bandes verticales noires et blanches. Depuis 1903, la Juventus Turin n'avait pas dérogé à cette règle, même si le nombre et la largeur des rayures a varié avec le temps. Mais la saison prochaine, et déjà ce dimanche 12 mai face à l'AS Rome, Cristiano Ronaldo et ses équipiers porteront donc un maillot simplement divisé en deux, blanc à droite et noir à gauche. Une révolution.

On le savait mais c'est désormais officiel, voici le maillot de la Juventus pour la saison 2019/2020! pic.twitter.com/hVph1l8T46 — Juventus Fr (@Juventus_Fr) May 12, 2019

Le "bianco" et le "nero" du légendaire maillot turinois seront séparés par une fine bande verticale rose, rappelant la couleur originelle du maillot de la Juventus, club fondé en 1897. Dès 1903, le maillot était devenu rayé noir et blanc et n'avait plus jamais changé depuis. Sur les réseaux sociaux, les premières réactions à cette innovation sont partagées.