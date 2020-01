Foot : la Coupe d'Afrique des Nations 2021 se jouera au Cameroun en hiver et non plus en été

Les autorités camerounaises et la Confédération africaine de football se sont mis d’accord sur un changement de dates, officiellement en raison de la saison des pluies.

Au revoir l'été ? La Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football au Cameroun en 2021 se jouera en hiver, un retour à la situation qui prévalait avant la dernière édition de la compétition en Egypte en 2019. La CAN "se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février", a d'abord annoncé mercredi 15 janvier la fédération camerounaise de football (Fecafoot) sur sa page Facebook, en précisant : "Date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun".

L'information a été confirmée peu après par la CAF (Confédération africaine de football), à l'issue d'une réunion à Yaoundé. Historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et en février, avec des conditions climatiques plus favorables que l'été, trop chaud. Le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, avait changé la donne à la surprise générale, à peine élu en 2017 pour succéder au Camerounais Issa Hayatou.

Ce retour à une CAN en hiver intervient par ailleurs alors que la Fédération internationale de football (Fifa) a exprimé sa volonté de faire place nette en été pour le futur Mondial des clubs. La première édition de cette compétition, qui aura dorénavant lieu tous les quatre ans et non plus chaque année, doit se disputer en juin 2021 en Chine, avec 24 équipes au programme, selon une réforme voulue par le président de la Fifa, Gianni Infantino.