Foot : l'Olympique de Marseille affrontera le club allemand du RB Leipzig en quart de finale de la Ligue Europa

Les dés sont lancés. Le tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue Europa a eu lieu vendredi 16 mars. L'Olympique de Marseille a hérité du RB Leipzig. Les Marseillais se déplaceront en Allemagne le 5 avril et recevront le 12 avril pour le match retour. Les autres matchs opposeront Arsenal au CSKA Moscou, l'Atlético Madrid au Sporting CP de Lisbonne et la Lazio de Rome à Salzburg.

