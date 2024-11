Emmanuel Macron assistera au match de foot France-Israël jeudi au Stade de France

Un dispositif policier hors norme et un président de la République dans les tribunes. Emmanuel Macron assistera au match France-Israël qui se tiendra au Stade de France jeudi, en Ligue des nations, fait savoir l'Elysée dimanche 10 novembre. Cette participation permettra au chef de l'Etat "d’afficher son plein et entier soutien à l’équipe de France comme il le fait à chaque match, mais également d’envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam cette semaine", selon l'entourage du président.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des supporters du Maccabi Tel-Aviv ont été violemment pris à partie par des groupes de personnes, en marge de la rencontre de Ligue Europa contre l'Ajax d'Amsterdam, dans la capitale néerlandaise. Ces violences ont entraîné la brève hospitalisation de cinq supporteurs du club israélien et l'interpellation d'une soixantaine de personnes.

Un dispositif "extrêmement renforcé"

En prévision de la rencontre entre les équipes nationales française et israélienne comptant pour la 5e journée de Ligue des nations, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé un déploiement exceptionnel des forces de l'ordre dans le cadre d'un "dispositif extrêmement renforcé", "très inhabituel" pour un match international : 4 000 policiers et gendarmes seront déployés autour et, fait rare, dans le stade, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris.

Environ 1 600 agents de sécurité seront également mobilisés au Stade de France. Le Raid, l'unité d'élite de la police nationale, sera engagé pour la sécurité de l'équipe d'Israël, a poursuivi le préfet de police de Paris, invité de BFMTV.