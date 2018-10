Foot : Deschamps retient pour la première fois Ndombélé pour les matchs contre l'Islande et l'Allemagne, Sakho et Zouma de retour

Le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé jeudi la liste des joueurs retenus en vue des matches des Bleus contre l'Islande et l'Allemagne les 11 et 16 octobre.

Du nouveau en équipe de France. Didier Deschamps a fait appel jeudi 4 octobre à un petit nouveau, le milieu Tanguy Ndombélé (Lyon), en vue des matchs des Bleus contre l'Islande et l'Allemagne les 11 et 16 octobre. Ndombélé, international Espoirs de 21 ans, profite de la blessure de Corentin Tolisso pour découvrir les A.

Un vieux briscard, le défenseur de Crystal Palace, Mamadou Sakho (28 ans, 28 sélections), fête lui son retour. Il retrouve la sélection après plus de deux ans d'absence, en raison des indisponibilités de Samuel Umtiti et Adil Rami, blessés. Sur le côté gauche, le latéral Lucas Digne (Everton), grand absent de la Coupe du monde 2018, revient en équipe de France, à cause de l'absence de Benjamin Mendy, touché au pied.

Retour d'Hugo Lloris

Le reste de la liste est sans surprise, avec, hormis les blessés, l'ensemble des champions du monde. Parmi eux, le gardien et capitaine Hugo Lloris fait son retour après un mois de septembre très difficile, entre blessure à une cuisse et condamnation pour conduite en état d'ivresse.

Le portier de Tottenham, qui vient de retrouver les terrains, a vécu une soirée cauchemardesque mercredi soir en Ligue des champions contre le FC Barcelone (4-2), avec une sortie complètement ratée dès la 2e minute pour offrir un premier but aux Catalans. Lloris misera donc sur la sélection pour retrouver ses esprits. Les Bleus joueront contre l'Islande en amical à Guingamp puis accueilleront l'Allemagne en Ligue des nations au Stade de France.