Foot : Auxerre se sépare de Pierre-Yves Polomat, qui s'est battu en plein match avec un coéquipier

Il en était venu aux mains avec le milieu offensif Michaël Barreto, à la fin de la rencontre entre l'AJA et Quevilly-Rouen, le 16 mars.

L'AJ Auxerre a décidé de se séparer du défenseur Pierre-Yves Polomat après une bagarre entre le défenseur et son coéquipier Michaël Barreto pendant le match contre Quevilly-Rouen, le 16 mars. "Il a été décidé la rupture anticipée de son contrat de travail. Il lui est reproché (en tant que récidiviste) des reproches injustifiés, insultes et coups à coéquipier", annonce le club de Ligue 2, samedi 31 mars, dans un communiqué.

A la fin du match opposant Quevilly-Rouen à Auxerre (4-1), Polomat (24 ans) et le milieu offensif Barreto (27 ans) se sont battus, le premier répondant manifestement à une remarque du second en pleine action. Ils ont été séparés par un joueur normand et un membre de l'encadrement de l'AJA, avant d'être exclus par l'arbitre Mehdi Mokhtari.

L'autre joueur également sanctionné

Michaël Barreto, quant à lui, a été mis à pied sans salaire pendant quinze jours. Il devra en outre effectuer des "actions sociales" auprès de jeunes joueurs. Son salaire non perçu sera reversé à trois associations. "L’AJA compte désormais se tourner vers sa fin de saison où les joueurs auront à cœur de montrer une image plus conforme aux valeurs de notre club", écrit l'association sportive.

Prêté par Saint-Etienne, Pierre-Yves Polomat était sous contrat avec l'AJA jusqu'à fin juin. Il ne pourra donc rejouer avec l'ASSE que début juillet, à moins que les questions juridiques et d'assurance soient réglées avant.