Super Ligue : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus visés par une enquête disciplinaire de l'UEFA

Après le fiasco de la Super Ligue de football provoqué par 12 clubs désireux d'organiser une compétition alternative à la Ligue des Champions, l'UEFA a annoncé mercredi 12 mai mener une enquête disciplinaire contre trois d'entre eux. Sont concernés : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin, les derniers à refuser de renier ce projet mort-né.

L'instance européenne a annoncé la nomination "d'inspecteurs éthiques et disciplinaires" pour mener l'enquête, sans détailler les charges requises contre les clubs visés. Parmi les sanctions disciplinaires qui s'offrent à l'UEFA, la plus lourde serait l'exclusion de compétitions en cours et/ou futures. Les dirigeants madrilènes, turinois et barcelonais pourraient également être privés de toute activité liée au football.

Parmi les douze clubs à l'origine de ce projet, neuf avaient décidé de se retirer rapidement de la Super Ligue (l'Atético de Madrid, l'Inter Milan, l'AC Milan, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Tottenham), face à la polémique qu'ils avaient créée. L'UEFA avait décidé de les réintégrer.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.



The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.



