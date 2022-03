Ligue des champions : le Barça encore trop fort pour le Real Madrid en quart de finale aller

Outre la victoire du PSG sur la pelouse du Bayern Munich (1-2), le FC Barcelone féminin s'est imposé 3 à 1 mardi face au Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions avec un doublé de sa Ballon d'or Alexia Putellas au cours du premier Clasico féminin européen de l'histoire.

Les tenantes du titre bien parties

Les Madrilènes, battues 5 à 0 en championnat il y a huit jours, ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à Olga Carmona et ont dominé la première période dans le stade Alfredo Di Stefano.

Les Barcelonaises, tenantes du titre, ont pris l'avantage en seconde période grâce à un penalty (53e) et un but marqué dans le temps additionnel (90+4) par l'attaquante internationale espagnole Alexia Putellas. Claudia Pina avait juste auparavant (88e) inscrit le deuxième but en en faveur des Catalanes.

Barcelone accueillera le match retour le 30 mars dans l'immense Camp Nou, temple de 99.000 places où devrait être établi un record d'affluence pour un match d'équipes féminines professionnelles.