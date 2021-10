Le jour du transfert d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone "n'avait pas d'argent pour le signer", accuse la nouvelle direction

Le FC Barcelone était en "situation de faillite comptable" avec une dette de 1,35 milliard d'euros, des problèmes de trésorerie et une masse salariale énorme, a annoncé mercredi 6 octobre le directeur général du club blaugrana, Ferran Reverter, lors d'une conférence au Camp Nou.

"Si le club avait été une SAD (société anonyme sportive), cela aurait été un motif de dissolution", a même affirmé Ferran Reverter. La conférence était destinée à livrer les conclusions de l'audit financier sur la situation comptable du Barça, exigé par la nouvelle direction de Joan Laporta et réalisé par le cabinet Deloitte.

"En mars 2021, on était dans une situation de faillite comptable, mais en tant qu'association sportive, on a pu refinancer la dette", a expliqué le directeur général, précisant que le club a même éprouvé des "difficultés pour payer les salaires", dues aux "rentrées d'argent quasi nulles".

