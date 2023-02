Football : Joao Mendes, fils de la star brésilienne Ronaldinho, signe au FC Barcelone

Joao Mendes, un des fils de Ronaldinho, a signé au FC Barcelone. Le jeune attaquant brésilien, 17 ans, marche dans les pas de son père.

Les supporters du FC Barcelone sont en effervescence. Un jeune footballeur de 17 ans vient de signer dans le club catalan : Joao Mendes. Ce jeune attaquant est le fils d'une légende du football. Son père se nomme Ronaldo de Assis Moreira, plus connu sous le nom de Ronalddinho. L'ancien joueur a marqué de son empreinte le Paris-Saint-Germain et le FC Barcelone. Joao Mendes va donc porter le maillot des blaugrana 20 ans après son père.

Joao Mendes a été formé à la PSG Academy au Brésil et est passé par le club de Cruzeiro à Belo Horizonte. Testé par le club catalan, ces dernières semaines, l'attaquant a visiblement convaincu le staff catalan. D'ailleurs, il fait sensation partout où il passe. Déjà sur Internet, de nombreuses vidéos du jeune prodige tournent sur les réseaux.

Ronaldinho, véritable star du FC Barcelone

Joao Mendes est un jeune footballeur talentueux, mais le chemin sera long pour égaler son père. Ronaldinho a un palmarès impressionnant avec notamment une Coupe du monde en 2002 et un Ballon d'or en 2005. Avec le FC Barcelone, le milieu offensif avait remporté le Ligue des champions en 2006. Le Brésilien reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club catalan.

Ronaldinho a annoncé qu'il serait très près auprès de son fils en Catalogne. Des familles de champions, on en connaît beaucoup dans le football : Thuram ou Djorkaeff pères et fils pour ne citer qu'eux. Mais la palme de la transmission des bons gènes vient d'Islande. En 1996, lors d'un match amical entre l'Estonie et l'Islande, l'attaquant Arnor Gudjohnsen est sorti à la 70e minute de jeu... pour laisser la place à son fils Eidur, 17 ans.