Ballon d'or 2021 : un septième sacre " inatteignable dans ma tête", pour Lionel Messi

Il est apparu très ému sur la scène du théâtre du Châtelet (Paris) au moment où son ami Luis Suarez lui a remis le précieux trophée. Pourtant, c'est un drôle de ballon que Lionel Messi connaît par cœur, pour l'avoir remporté six fois auparavant, récupéré par le joueur de 34 ans lundi 29 novembre.

Au moment de livrer ses premiers sentiments, la "Pulga" est d'abord revenu sur son "meilleur prix" de l'année. Celui qu'il avait reçu au mois de juin dernier : la Copa América. "C'est celui que je désirais depuis que j’ai commencé à jouer pour la sélection [argentine]" a-t-il expliqué. Avant de poursuivre : "Je veux profiter de ce moment et dédier cet accomplissement à ma famille et à l’Argentine, pour ce que nous avons vécu avec cette victoire à la Copa América".

"Quelque chose d'extraordinaire"

Sur son septième Ballon d'or, le néo-parisien a évoqué "quelque chose d'extraordinaire". "C’était même inatteignable pour moi dans ma tête, a-t-il répondu aux questions de Didier Drogba et Sandy Héribert, les maîtres de cérémonie. Donc c’est incroyable. Je n’avais pas pensé au sixième ou au septième ou au huitième".

Quelques instants après la cérémonie, son président au Paris-Saint-Germain, Nasser Al-KhelaÏfi l’a “chaleureusement félicité” sur Twitter. “C’est une immense fierté pour le club qu’un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité, a déclaré le boss du PSG... Leo marque encore un peu plus l’histoire du football. Comme tous nos supporters à travers le monde, nous nous réjouissons de voir évoluer l’un des plus grands joueurs de tous les temps sous le maillot rouge et bleu".

Le Barça félicite une "collection unique"

Toujours sur Twitter, son ancien club du FC Barcelone s’est fendu d’un tweet tout en sobriété pour célébrer “une collection unique”. Autre réseau social et autre réaction, sur instagram, son coéquipier en club Neymar a félicité son “frère”, qu’il considère plus que jamais comme une “légende”.