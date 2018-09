Foot : l'Allemagne préférée à la Turquie pour organiser l'Euro 2024

La dernière grande compétition organisée en Allemagne était la Coupe du monde 2006. La Turquie, elle, n'a jamais organisé de compétition sportive de cette ampleur.

L'Allemagne organisera l'Euro 2024, a annoncé le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, jeudi 27 septembre, lors d'une annonce officielle depuis le siège de l'instance européenne à Nyon (Suisse). A l'issue du vote, l'UEFA a donc préféré l'Allemagne à la Turquie pour l'organisation de la compétition. La dernière grande compétition organisée en Allemagne était la Coupe du monde 2006. La Turquie, elle, n'a jamais organisé de compétition sportive de cette ampleur.

Pour mémoire, le prochain Euro, en 2020, n'aura pas de pays hôte. Les matchs seront répartis entre 12 villes, de l'Espagne à la Russie, avec une finale et des demi-finales à Londres. En 2024 comme en 2016 et 2020, l'Euro réunira 24 équipes. Il y aura 51 rencontres disputées dans dix stades, dont l'Allianz Arena de Munich et le Stade olympique de Berlin.