Sport féminin : l’association Fémix Sports à l’honneur

L’association Fémix Sports promeut l’équité. Le sport est encore un terrain à conquérir pour les femmes. "C’est un combat de longue haleine. Aujourd’hui, on représente 38% de licenciés dans le sport. Nous avons aujourd’hui une seule femme présidente de fédération olympique. On voit bien combien le chantier est grand. C’est une conquête de tous les temps", explique Marie-Françoise Potereau, présidente de l’association.

Vers de plus en plus d’épreuves mixtes

Et d’ajouter : "On prône avant tout l’égalité et la mixité dans le sport. C’est un enjeu important de l’égalité dans le sport. Encore aujourd’hui, on n’a pas une égalité parfaite. On veut des épreuves mixtes sur les Jeux Olympiques. De plus en plus, chaque discipline présentera une épreuve mixte. Tout ce qui n’est pas vu n’existe pas. On est passé de 7% de retransmission TV pour arriver à 20%. Le CSA a enclenché cette volonté de promouvoir d’avantage le sport féminin."

